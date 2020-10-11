UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta İngiltere, Belçika'yı 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 yendi.

Maçta açılışı 16. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku yaptı. Eric Dier'in yaptığı hareket sonrası ceza sahası içinde yerde kalan Lukaku, beyaz noktadan affetmedi. Lukaku, milli takımla son 11 maçta 13. golünü attı.

39. dakikada Belçikalı Thomas Meunier, İngiltere kaptanı Jordan Henderson'a yaptığı hareket sonrası penaltıya neden oldu. Penaltıyı kullanan Rahford, İngiltere'ye 1-1'lik eşitliği getirdi.

İngiltere, 64. dakikada Mount ile bir gol daha bulurken; Belçika'nın baskısı sonuç vermedi ve ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı. İngiltere bu galibiyetle puanını 7 yaptı ve Belçika'nın bir puan üzerinde grup liderliğine yükseldi.