İngiltere: 5 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında İngiltere, evinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 5-0 mağlup etti. 2. Yarıda Harry Kane (p), Anthony Gordon, Connor Gallagher, Jarrod Bowen ve Taylor Harwood-Bellis'in golleriyle farklı kazanan İngiltere, puanını 15'e yükselterek A Ligi'ne çıktı. 51. dakikada Liam Scales'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İrlanda Cumhuriyeti ise 6 puanla 3. oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi kazanan 5-0'lık skorla İngiltere oldu.
İlk yarısı 0-0 biten maçta İrlanda, 51. dakikada Liam Scales'in gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kaldı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Harry Kane, 56. dakikada Anthony Gordon, 58. dakikada Connor Gallagher, 76. dakikada Jarrod Bowen ve 79. dakikada Taylor Harwood-Bellis kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere, 15 puanla A Ligi'ne yükseldi. İrlanda ise 6 puanla grup 3'üncüsü oldu.