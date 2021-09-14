İngiltere, AB'den ithal edilen ürünlere yönelik tam kapsamlı sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye erteledi

AA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den yapılan ithalata yönelik 1 Ocak 2022'de planlanan tam sınır kontrollerini 1 Temmuz 2022'ye ertelediği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'den AB ülkelerine yapılan gıda ürünleri ihracatı için 1 Ekim 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan Sağlık İhracat Sertifikası'nın da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği belirtildi.

AB'den İngiltere'ye yapılan ithalat için 1 Ekim 2021'de uygulamaya alınması planlanan güvenlik sertifikasının da 1 Temmuz 2022'ye ertelendiği kaydedilen açıklamada, AB'den yapılan gıda ithalatında sınır kontrolü ön bildirim formunun kullanımının ise 1 Ekim 2021 yerine 1 Ocak 2022'den itibaren zorunlu hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, erteleme kararlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem İngiliz hem de AB'deki işletmeler üzerinde yarattığı yük nedeniyle alındığı belirtildi.

İngiltere'nin 31 Aralık 2020'de AB'den ve ortak pazardan resmen ayrılmasının ardından özellikle İngiltere'den AB'ye ihracat yapan gıda şirketleri, uzun süren ek evrak yükü ve sınır kontrolleri ile karşılaşmıştı.