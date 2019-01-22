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İngiltere Başbakan May, Brexit için B Planı'nı açıklayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Parlamento'da yapacağı konuşmada, Brexit için B Planı'nı açıklayacak. May'in, lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki muhalifleri ve azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın Muhafazakar Demokratik Birlik Partisi'ni ikna etmeye odaklandığı bildiriliyor.

Giriş: 22.01.2019 - 17:26 | Güncelleme:  
- Reuters

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Parlamento'da yapacağı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin birlikte ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmaya yönelik B Planı'nı açıklayacak. May'in, lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki muhalifleri ve azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda'nın Muhafazakar Demokratik Birlik Partisi'ni (DUP) ikna etmeye odaklandığı bildiriliyor.

Başbakan May'in, itirazların önemli bir kısmının kaynağı olan Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin geçici güvenceleri içeren ve "Irish backstop" diye anılan maddeyle ilgili bir çözüm aradığı bildiriliyor.

May geçen hafta Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosu'nda 230 oy farkla reddedildiğinde, mesajı aldığını, partiler arası temaslarla parlamentonun onayını alacak bir anlaşma sağlamaya çalışacağını söylemişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise May'den öncelikle ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimalini devre dışı bırakmasını istemiş, May buna yanaşmamıştı.

İngiltere'nin modern siyasi tarihinde hiçbir hükümet Parlamento'da geçen haftaki kadar ağır bir mağlubiyet almamıştı.

May, AB'nin yumuşamasını umuyor

May dün bakanlarıyla bir telekonferansı yaptı.

Kulislerden BBC'ye ulaşan haberlere göre Başbakan May, İrlanda sınırıyla ilgili güvence maddesi olmazsa anlaşmaya destek vereceklerini göstererek AB'nin bu konudaki tutumunu yumuşatmasını umuyor.

- Mark Duffy/UK Parliament
Başbakan kabul edilebilir bir anlaşma sağlamak için ne yapacağını anlatacak

Bu madde, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında şu an serbest geçiş yapılan sınırın İngiltere AB'den ayrıldığında uygun düzenlemeler sağlanamadığı takdirde kapanmaması için özel güvence veren bir düzenleme içeriyor.

Kuzey İrlanda düzenlemesi nedir?

Bu hem AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin talebi hem de Kuzey İrlanda barışını sağlayan Paskalya anlaşması da sınırdan serbest geçişleri güvence altına alıyor.

AB, üyesi olan İrlanda Cumhuriyeti'nin talebi olan açık sınır konusunda taviz vermeyeceğini söylerken, bu düzenleme Kuzey İrlanda'nın fiilen İngiltere'nin ulusal egemenliğinden uzaklaşmasına neden olacağını düşünen Kuzey İrlandalı birlikçilerin ve Brexit süreci üzerinde denetimi kaybetmekten endişelenen bir kısım muhafazakar milletvekilinin sert itirazlarına yol açıyor.

BBC'nin iç siyaset yorumcusu Norman Smith bu aşamada Başbakan May'den B planı umanların "çok uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini" söyledi.

Kuzey İrlanda sınırı konusuna çözüm bulmak ümuduyla İrlanda Cumhuriyeti ile ikili bir özel anlaşma yapılması ya da Kuzey İrlanda barış anlaşmasının bu kısmının değiştirilmesinin mümkün olamayacağı hafta sonu Londra ve Dublin arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkmış bulunuyor.

Eğer İngiltere Parlamentosu, ülkenin AB ile ayrılığının çerçevesini çizen bir anlaşmaya onay vermez ise şu anki takvime göre 29 Mart tarihinde ayrılık anlaşmasız ve herhangi bir geçiş dönemi de yaşanmadan gerçekleşecek.

May'in bugün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında ayrıca 29 Ocak tarihinde Parlamento'nun planını ve getirilecek değişiklik önergelerini tartışıp oylamasına ilişkin bir önerge de sunacağı bildiriliyor.

İki ayrı grup milletvekilinin ise anlaşmasız bir Brexit ihtimalini ortadan kaldıran, böylelikle 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihini de askıya alma ihtimalini de içeren önergeler vermeleri bekleniyor.

İşçi Partisi erken seçim istiyor

İşçi Partisi ise May'ın Brexit anlaşmasının reddedilmesi ardından bu sorunu çözecek yeni bir parlamento ve yeni bir hükümet gerektiğini söyleyerek genel seçim talebine odaklanmış durumda.

- PA

Ana muhalefet içinde 70'den fazla milletvekili Brexit meselesinin yeniden referanduma sunulmasını talep eden kampanyaya destek veriyor ama bu şu anda parti yönetiminin çizgisi değil.

İşçi Partisi AB ile ayrılışın daha yumuşak olmasından yana. Gümrük birliği içinde kalınmasını ve çalışanlara AB yasalarında tanınan hakların korunmasını istiyor.

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BBC TÜRKÇE

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