Johnson ateş altında! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili tartışmalar sürerken gündemi karıştıracak bir haber daha ortaya çıktı.

İngiliz The Daily Mail’de yer alan haberde, Başbakan Johnson'ın Ekim ayında koronavirüs ile mücadele kapsamında tekrar bir karantina ilan edilemeyeceğini binlerce insanın ölmesini tercih edeceğini söylediği iddia edildi.

Daily Mail'in ismini vermediği kaynağından aktardığına göre Başbakan Johnson Ekim ayında Downing Street'te gerçekleşen toplantıda, "Daha fazla karantina yok, bırakalım binlerce insan ölsün" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA BAKANI YALANLADI

İngiliz basınına yansıyan haberlerin ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, bu iddiaları yalanladı. Wallace, "Dedikodu hikayelerinde komik bir bölüme geçiyoruz. İsmi verilmeyen kaynaklar, ismi verilmeyen olaylar hakkında konuşur. Bunların hiçbiri ciddi değil" dedi.

Daily Mail, Wallace'ın ifadelerine yanıt vermedi.

TADİLAT MASRAFLARI TARTIŞMASI

Öte yandan Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili tartışma sürüyor. Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Johnson'ın tadilat masraflarını kendi cebinden ödediğini söyledi.

BBC'ye konuşan Trusss, "Her şey kurallara uygun olarak, bildirildiği şekilde yapıldı" dedi.

Ancak Truss, Johnson'ın başta tadilat masrafları için iktidardaki

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, tadilat masraflarıyla ilgili olarak hala cevaplanması gereken sorular olduğunu vurguluyor.

BBC'ye konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson'ın Pazartesi günü Parlamento'da konuyla ilgili tüm soruları yanıtlaması ve hükümet üyelerin kimlerin bağış yaptığını gerektiğini açıklaması gerektiğini, halkın bunu görmeyi hak ettiğini söyledi.

İNGİLTERE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE SONA GELİYOR

Koronavirüs ile mücadele 3 kez ulusal karantina ilan edilen İngiltere’de, Nisan ayının ortasında normalleşme adımları atılmıştı. Haziran ayında ise hayatın tamamen normale dönmesi bekleniyor.

Öte yandan ülkede son 24 saatte bin 712 yeni vaka kaydedilirken, 11 kişi hayatını kaybetti.