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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ülkelerin nasıl risk düzeyine göre sınıflandırılacağını açıklayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabine toplantısının ardından normalleşme için atılacak yeni adımlara dair bir açıklama yapacak. Açıklamada yer alması beklenen konuları inceledik.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ülkelerin nasıl risk düzeyine göre sınıflandırılacağını açıklayacak
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün kabine toplantısının ardından normalleşme için atılacak yeni adımlara dair bir açıklama yapacak.

Birleşik Krallık genelinde yetişkinlerin yüzde 60'ının aşılanmasıyla birlikte ülkede bazı önlemler 12 Nisan'dan sonra hafifletilecek.

Johnson'ın bugünkü açıklamasında 'Covid pasaportu' olarak adlandırılan yeni uygulamaya dair bilgilerin de yer alması bekleniyor.

Mayıs ayından itibaren tekrar başlayacak uluslararası seyahatler için ülkelerin risk seviyesine göre belli kategorilere ayırılması da gündemdeki bir diğer konu.

Birleşik Krallık'ta hâlâ sıkı Covid-19 önlemleri uygulanıyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da farklı yerel kurallar olsa da pek çok mağaza aylardır kapalı.

Galler dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmiyor.

Normalleşmede ikinci safhaya geçiliyor

İngiltere'de 12 Nisan'dan itibaren aralarında kuaförler ve spor salonlarının da olduğu işletmeler aylar sonra ilk defa kepenk kaldıracak.

BBC'ye konuşan hükümetin koronavirüs bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson, 17 Mayıs sonrasında ise uluslararası seyahatlere izin verilmesinin ardından Avrupa'dan gelecek yolculara koronavirüs testi zorunluluğunun devam edebileceğini söyledi.

Ferguson özellikle Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu, İngiltere'de vakaların yüzde 4 ila 5'ini oluşturan bu varyantın payının Fransa'da yüzde 17, Lüksemburg'da yüzde 20 olduğunu ifade etti.

Uluslararası seyahatlerde yeşil kategoriye alınan ülkelerden gelenlere karantina zorunluluğu getirilmemesi bekleniyor. Şu anda Birleşik Krallık'a yurt dışından gelen kişilere, geldikleri ülkeye göre evlerinde veya otellerde karantinaya girme ve test yaptırma zorunluluğu var.

Sky kanalının edindiği bilgilere göre Birleşik Krallık'ta uygulanabilecek Covid pasaportunda aşılama, yakın tarihte alınmış negatif test sonucu veya bağışıklığı göstermek için son altı ayda alınmış pozitif test sonucuna dair bilgiler yer alacak.

Independent gazetesi ise uluslararası seyahatlerde aşılanmış kişilere karantina zorunluluğunun kaldırılabileceğini fakat böylesi bir adımın tartışmalara yol açacağını aktarıyor.

Pek çok kişi aşı yaptırmak istese de henüz aşıya erişemiyor. Bazı kişilerse sağlık gerekçeleriyle aşı yaptıramıyor.

- PA Media

BBC'ye konuşan seyahat acentası TUI'nin Birleşik Krallık ve İrlanda Direktörü Andrew Flintham, uluslararası seyahatlere izin verildikten sonra Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya'nın en popüler ülkeler olmasını beklediklerini aktardı.

Flintham yaz sezonu açılmadan önce uluslararası seyahatlere dair kuralların netleştirilmesi çağrısı yaptı.

Pazar günü Telegraph gazetesine yazan Kabineden Sorumlu Bakan Michael Gove, Covid pasaportu için İsrail'deki gibi bir cep telefonu uygulamasının kullanıma alınabileceğini ifade etmişti.

Covid pasaportlarının tiyatro, konser, stadyum veya gece kulübü gibi mekanlara girerken kullanılabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de herkesin evine haftada iki kere ücretsiz test gönderme planı da var. Yetişkinlerin üçte birinin Covid-19'u semptomsuz bir şekilde atlatması nedeniyle virüsü farkında olmadan yaydığı aktarılıyor.

Herkesin haftada iki test yaptırmasıyla birlikte bu şekilde yayılımın engellenebilmesi umuluyor.

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