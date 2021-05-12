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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: ''Acilen gerilimi düşürün.''

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsrail ve Filistin’e gerilimi düşürmek için çağrı yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: ''Acilen gerilimi düşürün.''
AA / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada işgali altındaki Doğu Kudüs’te ve Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarının ardından, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Acilen gerilimin düşürülmesi için talebini yineledi.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Filistinlileri uçurumdan geri çekilmeye ve her iki tarafı da itidale çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerilimlerin acil bir şekilde azalmasını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ne taşınan olaylarda Filistinli yetkililer, 13’ü çocuk olmak üzere Gazze’ye İsrail tarafından yapılan hava saldırılarında toplam 49 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 250’den fazla kişi ise yaralandı. İsrail’de ölü sayısının 6 olduğu biliniyor.

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