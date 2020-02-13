İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın tatil parasını kimin ödediğiyle ilgili beyanı yalanlandı

Reuters İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve partneri Carrie Symonds

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve partneri Carrie Symonds'ın Karayipler'de geçirdiği Noel ve yeni yıl tatilinin parasının kimin ödediği ilgili çelişkili ifadeler parlamentoda tartışma konusu oldu.

Johnson, Meclis'e 26 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında kaldıkları villanın 15 bin sterlin (Yaklaşık 19 bin 500 dolar) tutarındaki ücretinin David Ross adlı bir iş insanı tarafından ödendiğini beyan etti.

Ancak, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye yaptığı büyük bağışlar ve Johnson'a yakınlığıyla bilinen Ross'un sözcüsü, Daily Mail gazetesine açıklamasında Başbakan'ı yalanladı.

Sözcü, Ross'un Johnson'a villayı tutması için yardımcı olduğunu ancak parasını ödemediğini söyledi.

Getty Images David Ross

'Kamuoyunun tatil parasını kimin ödediğini bilme hakkı var'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden John Trickett, "Kamuoyunun tatilin parasını kimin ödediğini bilmeye hakkı var" diyerek Johnson'dan açıklama talep etti.

John Trickett, Johnson'dan olumlu yanıt alamamaları halinde soruşturma komisyonunun devreye girmesini isteyeceklerini açıkladı.

Başbakan ve Symonds'ın tatillerini Karayipler'deki Saint Vincent ve Grenadinler'de geçirdiği belitiliyor.

Johnson, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tatilini yarıda kesmemesi eleştirilere neden olmuştu.