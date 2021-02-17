İngiltere Başbakanı Johnson,

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Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, konunun Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Prenses Latife'nin durumundan endişe ettiğini vurgulayan Johnson, "Yapacağımız şey beklemek ve (BM'nin) ne yaptığını görmek olacak. Gözümüz üzerinde olacak." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçlamıştı.

BBC'de yayımlanan ve olaydan sonraki aylarda gizlice çekildiği belirtilen videolarda Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu söylemişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.