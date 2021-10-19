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Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
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İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için trilyonlar harcaması gerektiğini belirterek, iklim krizinin koronavirüs salgınında çok daha tehlikeli olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
"İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli"
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AA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çok daha kötü olduğunu belirterek özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini bildirdi.

Boris Johnson, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de katıldığı başkent Londra'daki Bilim Müzesi'nde düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi"nde iş dünyasının liderlerine hitap etti.

Johnson, burada yaptığı konuşmada, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine işaret etti.

Kovid-19 salgınının, hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu ifade etti.

Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık için daha da büyük bir zorlukla karşı karşıyayız, (iklim değişikliği) yaşam tarzımızı tehdit ediyor ve sonuçta Kovid-19'dan çok daha kötü. Sadece birkaç hafta içinde dünya Glasgow'da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda) toplanacak. Umarım hepiniz orada olursunuz çünkü Kovid-19'dan alınan ders kesinlikle çok açık. Bilim adamlarını dinlemeliyiz. Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz."

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN 400 MİLYON STRELİN DEĞERİNDE ORTAKLIK

Öte yandan, İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.

Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere'yle olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor." dedi.

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