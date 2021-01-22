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İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un İngiltere'de görülen türü daha ölümcül olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un İngiltere'de görülen türü daha ölümcül olabilir
HABERTURK.COM / AA

Johnson şunları söyledi: "Daha hızlı yayılmaya ek olarak, şimdi yeni varyantın daha yüksek bir ölüm oranıyla ilişkili olabileceğine dair bazı kanıtlar var gibi görünüyor."

Veriler, hükümete brifing veren "Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu" üyesi bilim insanları tarafından değerlendirildi.

Bilim insanları bu verilerin bir ön aşama olduğunun altını çizdiler.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

Çalışmalar, mutasyona uğrayan virüsün diğer varyasyonlarından daha kolay yayılabileceğini zaten göstermişti. Yeni varyant ilk olarak eylül ayında İngiltere'nin Kent adlı şehrinde tespit edildi. O zamandan beri İngiltere ve Kuzey İrlanda'da virüsün baskın versiyonu haline geldi ve 50'den fazla ülkeye yayıldı.

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

SON 24 SAATTE 1401 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

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