İngiltere Başbakanı May: Cemal Kaşıkçı cinayeti için hesap verilmeli

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için "hesap verilmesini" istedi; Suudi Arabistan'ın ölümü detaylı şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak incelemesi çağrısı yaptı.

İngiltere Parlamentosu'nda konuşan May, "Bu korkunç cinayetin hesabının kanun önünde verilnesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın uluslararası ve ulusal hukukun bird aha ihlâl edilmemesi için gerekli adımları atmasını umuyoruz" dedi:

"Bu soruşturmayı açık şekilde yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda kabul edilmiş hukuki standartlara uygun olarak ilerlemesini umuyoruz."

BM: Cinayetten Suudi Arabistan sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, uzun süren çalışmasının sonunda geçen hafta yayımladığı raporda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti. Raporda, üst düzey bazı Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulandı. Bu yetkililer arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da var.

Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "uluslararası bir cinayet" olarak niteledi.

Adli tıp verilerinin de incelendiği raporda, "Kaşıkçı kasıtlı ve önceden planlanmış bir şekilde öldürülerek yargısız infaza kurban gitti. Suudi Arabistan devletinin uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluğu bulunuyor" ifadesi yer alıyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Twitter'da paylaştığı mesajında BM'nin sorumluların hesap vermesi yönündeki tavsiyelerini "şiddetle desteklediklerini" belirtmişti.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard, masumiyetini ispat edene dek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını tavsiye etti. Tavsiyelerinin başında da Muhammed bin Selman'ın yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması geliyor.

Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da süren ve 11 kişinin yargılandığı davanın da, şu ana kadar uluslararası standartlardan uzak olduğunu ve mevcut haliyle bu davanın son bulması gerektiğini söyledi.

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59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

BM raporunda, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin yürüttüğü soruşturmalara istinaden Kaşıkçı'nın sakinleştirici enjekte edildikten sonra plastik torba ile boğulduğuna ilişkin istihbarat bilgilerinin ve kayıtların değerlendirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise raporun güvenilirliğini sorguladı.

Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir şey yok… İnsan Hakları Konseyi'ndeki raportör bağlayıcılığı olmayan raporunda halihazırda yayımlanmış ve medyada paylaşılmış olanları tekrarlıyor" dedi.

Cubeyr raporun, "güvenilirliğini sorgulatan açıkça çelişkiler ve temelsiz suçlamalar barındırdığını" da söyledi.