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İngiltere Başbakanı May: Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulmalı

İngiltere Başbakanı May, Kaşıkçı cinayetine dair, "Dışişleri Bakanımız Riyad ziyaretinde inandırıcı bir soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdi." dedi

13.11.2018 - 01:56 | Güncelleme: AA

İngiltere Başbakanı Theresa May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdiğini belirtti.

AA'nın ahberine göre, Londra'nın finans merkezi "City Of London"ın belediye başkanı tarafından verilen geleneksel yemekte konuşan May, ülkesinin hukukun üstünlüğüne dayalı olarak uluslararası ortakları ile iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

Ortak güvenliği daha ileri götürmek için çaba harcarken hem kendilerinin hem de uluslararası toplumdaki ortaklarının hukukun üstünlüğüne bağlılık göstermesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan May, "Bunun en yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir. Dışişleri Bakanımız bugün Riyad ziyaretinde bir kez daha bu konuda saydam ve inandırıcı bir soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan temasları kapsamında Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile görüşmüştü.

Hunt, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana İngiltere'den bu ülkeye giden en üst düzey yetkili oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald da hafta sonunda ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin temaslarda bulunmuştu.

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