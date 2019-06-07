İngiltere Başbakanı May Muhazafakar Parti liderliğini bırakıyor, yeni lider ve başbakan nasıl seçilecek?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İngiltere Başbakanı May Muhazafakar Parti liderliğini bırakıyor, yeni lider ve başbakan nasıl seçilecek?

Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. Yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdürecek. İktidar partisinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Adayların kampanyalarında öne çıkan konu ise Brexit süreciyle ilgili nasıl bir politika izleyecekleri.

İngiltere Başbakanı May Muhazafakar Parti liderliğini bırakıyor, yeni lider ve başbakan nasıl seçilecek?
- PA

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bırakıyor. Yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini ise sürdürecek. İktidar partisinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Adayların kampanyalarında öne çıkan konu ise Brexit süreciyle ilgili nasıl bir politika izleyecekleri.

Theresa May, parti liderliğinden istifa edeceğini 2 hafta önce açıklamıştı.

May, istifa konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sorununu sonuçlandıramamış olmaktan derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.

Muhafazakar Parti'de 11 milletvekili, genel başkan dolayısıyla da başbakan adayı.

Adaylık için resmi başvurular Pazartesi günü yapılacak.

Lider adaylarının önce partili en az 8 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Pazartesi günü genel başkanlık seçiminde yarışacak adaylar da netleşmiş olacak.

- BBC
Muhafazakar Parti'nin lider adayları arasında Andrea Leadsom, Jeremy Hunt ve Boris Johnson da yer alıyor.

Partinin önce milletvekilleri sonra üyeleri oy kullanacak

Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda 13, 18, 19 ve 20 Haziran'da yapılacak gizli oylamalarla aday sayısı 2'ye düşürülecek.

2 aday arasından hangisinin partinin yeni lideri olacağına üyeler karar verecek.

Muhazafakar Parti'nin tüm üyeleri 22 Haziran'da oy kullanmaya başlayacak. Seçim 1 ay sürecek.

Partinin yeni liderinin 22 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Yeni liderin seçilmesiyle May başbakanlıktan istifa edecek.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Boris Johnson, her halükarda AB'den 31 Ekim'de ayrılmaktan yana

Adayların kampanyalarında öne çıkan konu, Brexit süreciyle ilgili ne tür politika izleyecekleri.

Halen favori olarak görülen eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmasından yana olduğunu söylüyor.

Bazı adaylar ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkıyor ve Brexit'in gerekirse yine ertelenebileceğini söylüyor.

İngiltere Brexit süreci gereği 29 Mart'ta AB'den çıkacaktı. Ancak İngiltere Parlamentosu May'in AB ile vardığı anlaşmayı 3 reddetmiş; Brexit önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

  • İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin olası yeni lider adayları
  • Theresa May neden istifa ediyor, şimdi ne olacak?
  • İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını yine reddetti
  • Trump: İngiltere anlaşmasız bir Brexit'e hazırlıklı olmalı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kedilerin pençelerinin sökülmesi yasaklanmalı mı?
BBCKedilerin pençelerinin sökülmesi yasaklanmalı mı?
Avustralya: Hoparlörlere gizlemiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
BBCAvustralya: Hoparlörlere gizlemiş 840 milyon dolarlık ...
İran'dan Fransa'ya tepki: Nükleer anlaşmanın korunmasına yardımcı olmuyorlar
BBCİran'dan Fransa'ya tepki: Nükleer anlaşmanın ...
Sudan'da ölü sayısı '113'e yükseldi'
BBCSudan'da ölü sayısı '113'e yükseldi'
Körfez ambargosu: İkinci yılını dolduran ambargo Katar'ın politikalarını nasıl değiştirdi?
BBCKörfez ambargosu: İkinci yılını dolduran ambargo ...
S-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'
BBCS-400 ve F-35 krizi: ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 ...
Birleşik Arap Emirlikleri: Mayıs ayındaki tanker sabotajının arkasında bir devlet var
BBCBirleşik Arap Emirlikleri: Mayıs ayındaki tanker ...
Bilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit etti
BBCBilim insanları, vücudun dayanıklılık sınırını tespit ...
İnternetin itici gücü hala porno mu?
BBCİnternetin itici gücü hala porno mu?
Times: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'i bir kez daha ertelenmesinden yana
BBCTimes: Almanya dahil 25 AB üyesi Brexit'i bir kez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X