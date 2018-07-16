İngiltere Başbakanı May: Trump AB'yi dava etmemi önerdi

- BBC

İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) için AB'yle müzakere etmek yerine, birliğe karşı dava açmasını tavsiye ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, Cuma günü May ile düzenlediği ortak basın toplantısında, May'e bir öneride bulunduğunu ancak İngiltere Başbakanı'nın bunu çok "gaddarca" bulduğunu söylemişti.

BBC'de bir televizyon programına katılan May'e bu önerinin ne olduğu sorulduğunda "Bana AB'ylme müzakere etme yerine dava açmam gerektiğini" söyledi dedi.

May ayrıca hükümetinin Brexit planını savundu.

May plan sayesinde İngiltere'nin başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yapabileceğini, insanların serbest dolaşımına ve Avrupa Adalet Divanı'nın hükümlerinin geçerli olmasına son verebileceğini söyledi.

Hükümetin geçen Perşembe günü kamuoyuna açıkladığı Brexit planında, AB'yle mal ticareti konusunda yakın ilişkiler öngörülüyor ancak hizmet ticaretine sıcak bakılmıyor.

Planların yayımlanmasından önce Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson protesto için istifa etmişlerdi.

May, ABD Başkanı'nın AB'yle müzakereler konusundaki tavsiyeleri konusunda ise "İlginç bir şekilde, başkan aynı basın toplantısında 'masadan kalkma' dedi. 'Bu müzakerelerden uzaklaşma, çünkü sıkışıp kalırsın' dedi. Ben de oturup, İngiltere için en iyi uzlaşmayı elde etmek istiyorum" diye konuştu.

Donald Trump, aynı zamanda Sun gazetesine verdiği mülakatta May'in Brexit planının ülkesiyle yapılacak olası bir ticaret anlaşmasını 'muhtemelen bitireceğini" de söyledi.

Ancak birkaç saat sonra ABD ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının 'kesinlikle mümkün' olduğunu belirtti.

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