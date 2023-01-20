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Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'tan 'emniyet kemer' özrü
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İngiltere Başbakanı Sunak, araçta emniyet kemeri takmadığı için özür diledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için özür diledi.

İngiltere Başbakanı Sunak'tan 'emniyet kemer' özrü
AA

Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyareti esnasında resmi hükümet aracının arkasından Instagram'da yayımlamak üzere çektiği videoya eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Başbakan Sunak'ın "Bunun (hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmamanın) hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini" belirten Davies, Sunak'ın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığını kaydetti.

Lancashire polisi ise görüntülerle ilgili 'inceleme başlatıldığını' açıkladı.

İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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