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İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp almadığını söylemeyi reddetti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BBC’ye verdiği röportajda özel sağlık hizmeti kullanıp kullanmadığı sorusuna, birçok kez sorulmasına karşın yanıt vermeyi reddetti.

İngiltere Başbakanı Sunak, özel sağlık hizmeti alıp almadığını söylemeyi reddetti
BBC TÜRKÇE
Rishi Sunak BBC

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BBC’ye verdiği röportajda özel sağlık hizmeti kullanıp kullanmadığı sorusuna, birçok kez sorulmasına karşın yanıt vermeyi reddetti.

BBC’de Laura Kuenssberg’in sunduğu Pazar programına katılan Sunak, sağlık hizmetinin “kişisel bir tercih olduğunu” belirtti.

Aynı programa katılan hemşire sendikası başkanı Pat Cullen ise “başbakanın bir kamu görevlisi olarak bu konuda açık olması gerektiğini” vurguladı.

İşçi Partili Gölge Sağlık Bakanı West Streeting ise özel sağlık hizmeti kullanmadığını söyledi.

Kuenssberg söyleşide, Sunak’ın kararlarına yönelik büyük bir kamu ilgisi olduğunu belirtti ve eski Muhafazakâr Başbakan Margaret Thatcher’ın özel aile doktoru olduğunu açıkça söylediğini hatırlattı.

Sunak ise sağlık hizmetinin “mahrem bir şey” olduğunu belirtti ve ulusal sağlık hizmeti NHS’te görev yapan bir ailesi olduğunu, babasının aile doktoru, annesinin ise eczacı olduğunu söyledi.

Ancak Sunak, soru bir kez daha sorulduğunda yanıt vermedi ve bunun yerine genel olarak “bağımsız sektörün kullanılması ve hastaların nerede tedavi göreceklerini seçebilmeleri gerektiğini” söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir haberde, Sunak’ın özel bir aile doktoru kliniğine kayıtlı olduğu ve yarım saatlik muayene için 250 sterlin ödediği belirtilmişti.

Kraliyet Hemşireler Birliği Genel Sekreteri Cullen ise kamu çalışanlarının “özel sağlık hizmetlerini kullanıp kullanmadıklarını halka açıklamaları gerektiğini” belirtti.

Cullen “Bu açık, şeffaf ve dürüst olmakla ilgili bir durum” dedi.

İşçi Partili Gölge Bakan Streeting ise başbakanın sağlık hizmetleri konusundaki sorulara yanıtının, NHS tarihindeki en büyük krizi anlamadığını gösterdiğini vurguladı.

Sunak’ın söyleşisi, üst düzey yetkililerin NHS’in bıçak sırtında olduğunu söylediği, sağlık çalışanlarının grevde olduğu ve bazı hastanelerde kriz yaşandığı bir dönemde geldi.

Acil servislerdeki bekleme süresi ve ambulanslardaki gecikmeler kayıtların tutulmaya başlamasından beri en yüksek düzeylerde.

Sunak, NHS’in “krizde olup olmadığı” sorusuna ise, pandemiden çıkışın “zor olacağını” ve sorunun çözülmeye başlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

NHS’teki tedavi bekleme sürelerini kısaltmak, Sunak’ın yeni yıl konuşmasında verdiği beş vaatten biriydi.

1948'de kurulan NHS ile ülkede doktor ziyaretleri ve tedaviler ücretsiz yapılıyor.

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