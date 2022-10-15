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İngiltere Başbakanı Truss ateş altında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiliz Daily Star, Truss'un bir fotoğrafının yanına, bir marulu koyarak canlı yayın açtı. İlk 5 saatte 50 binden fazla beğeni toplayan yayın hakkındaki paylaşımda "Hangisi daha uzun süre dayanır?" diye soruldu. Gazetenin bu anket ve canlı yayındaki ilhamı ise The Economist dergisi oldu. Economist dergisi bu hafta yayınlanan "Iceberg Lady" başlıklı haberde Truss'ı "marulun raf ömrüne sahip" olarak nitelendirmişti.

ATEŞ ALTINDAYDI Truss'un siyasi rol modeli, 1980'lerin başbakanı Margaret Thatcher, yaygın olarak Demir Leydi olarak biliniyordu. Ancak daha görevinin 38 gününde yaşanan krizler sonrası Truss, göreve getirdiği Maliye Bakanı'nı görevden almak zorunda kalmıştı. İkili, İngiltere Merkez Bankası'nı tahvil piyasasına müdahale etmeye zorlayan ve tartışmaya sevk eden ekonomik paketi tersine çevirmek için artan bir baskı altındaydı.

