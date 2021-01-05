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İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün akşam açıkladığı ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları İngiltere gazetelerinde nasıl yer buldu?

İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
BBC TÜRKÇE

İngiliz gazetelerinin ilk sayfaları tamamen, Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün akşam açıkladığı ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamalarına ayrıldı.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüş" başlığını atan Times, okullarda yıl sonu yapılan sınavların şimdilik beklemeye alındığına ve Başbakan Johnson'ın gelecek haftaların en zor haftalar olabileceğine dair uyarısına dikkat çekti.

- BBC

Guardian da gelecek haftaların "en kötüsü" olabileceği uyarısına manşetinde yer verdi. Gazete Başbakan Johnson'ın, milyonların aşılanmasıyla birlikte sonun da görünür olacağı sözünü verdiğini belirtiyor.

- BBC

Daily Telegraph da Johnson'ın "son görünüyor" sözlerine vurgu yaptı. Johnson Şubat ortasına kadar yapmayı planladıkları 13 milyon aşı ile hastalık karşısında en riskli grupların korunacağını belirtti.

- BBC

"En başa geri döndük" başlığıyla çıkan Daily Mail, "Johnson dün akşam İngiltere'yi yeni bir tamamen kapatmaya soktu" ifadelerini kullandı. Gazete yeni kısıtlamaların geçen yıl bahar aylarındakinden bu yana en sıkı yasaklar olduğuna da dikkat çekti.

- BBC

Kısıtlamalar neleri kapsıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamaları geçen yılın Mart ayında ilan edilen kısıtlamalarla çok benzer.

  • Sadece alışveriş, egzersiz, önemli tıbbi ihtiyaçları karşılamak için ve evden çalışma imkanı olmayanlarsa işe gitmek için evden çıkılabilecek.
  • Tüm okullar Şubat ayındaki dönem tatiline kadar uzaktan eğitim verecek.
  • Kreşler açık olacak.
  • Üniversite öğrencileri kampüslere dönemeyecek, uzaktan eğitime devam edecek.
  • Restoranlar paket servise devam edecek ancak 'gel-al' alkol servisi veremeyecek.
  • Açık hava spor kompleksleri-golf sahaları, tenis kortları ve açık hava spor salonları- kapanacak.
  • Açık hava çocuk oyun parkları açık kalacak.
  • Amatör takım sporları yasak olacak. Premier lig gibi profesyonel spor müsabakaları ise devam edecek.

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