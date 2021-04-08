İngiltere, cunta yönetiminin Myanmar'ın Londra Büyükelçisini elçilik binasına almamasını kınadı

AA

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Londra'daki Myanmar askeri rejiminin yaptığı zorbalığı kınıyoruz ve cesaretinden dolayı Kyaw Zwar Minn'i tebrik ediyorum." dedi.

Raab, İngiltere'nin darbeye ve korkunç derecedeki şiddete son verilmesi ile demokrasinin hızla yeniden tesis edilmesi çağrısını sürdürdüğünü de kaydetti.

Öte yandan İngiltere'de yaşayan darbe karşıtı Myanmarlılar, bugün öğle saatlerinde elçilik önünde protesto gösterisi düzenleyecek.

- "Londra'nın ortasında küçük bir darbe"

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellenmişti.

Elçilik binası dışında gazetecilere açıklama yapan Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak nitelendirmişti.

Büyükelçi Minn, darbe sonrası yaptığı açıklamada, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğuna dikkati çekerek "Myanmarlıların hayatını kaybetmesini görmek istemiyorum." demişti.

Minn, Büyükelçilik görevine Suu Çii hükümeti zamanında atandığını ve cunta yönetiminin emirlerini dinlemeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ülkedeki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik eleştirileri nedeniyle Minn'den geri dönmesini istemişti.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.