İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis görevden alındı, Londra Emniyet Müdürü özür diledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis görevden alındı, Londra Emniyet Müdürü özür diledi

Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 20 yıl boyunca 12 kadına en az 49 kez cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis memuru David Carrick görevden alındı.

İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis görevden alındı, Londra Emniyet Müdürü özür diledi
BBC TÜRKÇE

"Seri tecavüzcü" olarak nitelendirilen David Carrick, kurbanlarını korkutmak için görevini kötüye kullandığını da kabul etmişti.

BBC'ye konuşan Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley, Carrick'in geçmişte görevden alınması gerektiğini ancak fırsatların kaçırıldığını belirterek kurumu adına özür diledi.

Carrick'in suçlarını itiraf etmesi sonrası maaşı kesilmiş ve Londra Emniyet Müdürlüğü'nde hızlandırılmış "görevi kötüye kullanma süreci" başlatılmıştı.

Süreç kapsamında Carrick bu sabah görevden alındığı oturuma katılmadı, suçlamalara yanıt vermedi.

Oturumda Carrick'i temsil eden bir avukat da olmadı.

PolisReuters

47 yaşındaki Carrick, Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir birimde görev yapıyor ve silah taşıyordu.

Ekim 2021'de bir kadının şikayetiyle başlayan soruşturma kapsamında Carrik önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Carrick, cinsel saldırı suçlarının çoğunu 2003-2020 yılları arasında, yaşadığı Hertfordshire bölgesinde işledi. Kurbanlarının bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.

David Carrick'in yargılandığı dava, Londra'da Southwark Kraliyet Mahkemesi'nden görülüyor.

Carrick'in cezası 6 Şubat'ta açıklanacak.

Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre Londra Emniyet Müdürlüğü'nde yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce polis memuru hiçbir ceza almadan işine devam ediyor. Londra Emniyet Müdürlüğü özellikle cinsel istismar, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve homofobi gibi suçların cezalandırılması konusunda yetersiz kalıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı
BBC Çin'in nüfusu 1961'den bu yana ilk kez azaldı
Almanya'dan 'Putin’i yargılamak için' uluslararası mahkeme önerisi
BBC Almanya'dan 'Putin’i yargılamak için' uluslararası ...
Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet şikayetleri nedeniyle inceleme altında
BBC Londra’da 800’den fazla polis, taciz ve şiddet ...
Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, Norveç'ten sığınma talep etti
BBC Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, ...
Uzaydaki yeni ve büyük girişimler sonuç verecek mi?
BBC Uzaydaki yeni ve büyük girişimler sonuç verecek mi?
Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti
BBC Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en ...
İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
BBC İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların ...
Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet töreni yapılmadı, cenazeye birçok kraliyet ailesi temsilcisi katıldı
BBC Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin için devlet ...
Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
BBC Almanya'da performansı ve gafları nedeniyle ...
Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: 'Pilot arıza bildirmedi, hava koşullarında sorun yoktu'
BBC Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.