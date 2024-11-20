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        Haberler Dünya İngiltere'de 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gündemde | Dış Haberler

        İngiltere'de 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı gündemde

        İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, çocukların internet ortamında güvenliğini sağlamak için 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağının gündemde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:23
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        İngiltere'de çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
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        Kyle, ITV News kanalına yaptığı açıklamada, internetin çocuklar açısından güvenli olması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade etti.

        Bunu sağlamak amacıyla 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının da masadaki seçeneklerden biri olduğunu dile getiren Kyle, "Yapmam gerekmedikçe bir şeyleri doğrudan yasaklamak istemiyorum ancak her zaman insanların güvenliğini önceliyorum." dedi.

        Kyle, gelecek yıl yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nı uygulamakla yükümlü İletişim Ofisi'nin (Ofcom) teknoloji şirketlerine karşı daha keskin kararlar alması gerektiğini belirtti.

        Sosyal medyanın 16 yaşından küçükler için kısıtlanmasının görüşüldüğü Avustralya'daki politikacılarla da temasta olduğunu söyleyen Kyle, "Çocukların çevrim içi ortamlardaki güvenliği hükümetimizin önceliğidir." diye konuştu.

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        Kyle, akıllı telefonların çocuklara etkisinin de bir araştırma projesiyle değerlendirileceğini ifade etti.

        Bu arada, sosyal medyadaki akran zorbalığı nedeniyle hayatına son veren Molly Rose adlı çocuğun ailesi tarafından kurulan The Molly Rose Vakfı da yaptığı açıklamada Kyle'a destek verdi.

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