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Birleşik Krallık genelinde aralık ayında uygulamaya konulan üçüncü karantina süreciyle birlikte yeniden kapanan sinema salonlarının planlanan açılış tarihi belli oldu. THR'nin haberine göre Başbakan Boris Johnson'ın duyurduğu dört aşamalı karantina kısıtlarını gevşetme planına göre; 3 Mart'tan itibaren okullar, 29 Mart'tan itibaren bazı açık alan spor aktiviteleri, 12 Nisan'dan itibaren arabalı sinemalar, 17 Mayıs'tan itibaren ise sinema salonları yeniden aktif olacak. Fakat Başbakan Johnson'ın çizdiği yol haritasının gerçekleştirilmesi için aşı uygulamalarının planlanan hızda ilerlemesi, aşı uygulamalarının ölüm ve hasta sayısına olumlu etkisinin gözlenmesi, virüsün daha olumsuz yeni varyantlarının oluşmaması gibi koşulların koyulduğunu da belirtmek gerek.

Birleşik Krallık'ta ocak ayında günlük yeni vaka sayısı 60 bin, ölüm sayısı ise 1500 gibi bir ortalamada seyrederken, son olarak 21 Şubat'ta 10 bin yeni vaka ve 215 ölüm gözlendi. Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 120 bini aşkın kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.