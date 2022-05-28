İngiltere'de 18 yaş altını etkileyebilecek kozmetik operasyon reklamları yasaklandı

İngiltere'de göğüs büyütme gibi 18 yaş altı kişileri etkileyebilecek kozmetik operasyon reklamları yasaklandı.

Artık şirketler 18 yaş altı kişilerin dikkatini çekebilecek, göğüs ya da burun ameliyatları gibi fiziksel görünüşü değiştirecek operasyonlarla ilgili medyada reklam veremeyecek. Buna televizyon ve sosyal medya da dahil.

Bu operasyonların 18 yaşından küçüklere uygulanması zaten hukuken yasak ancak önceden reklamlarla ilgili bir kısıtlama yoktu.

Dolgu, diş beyazlatma ürünleri ve kimyasal peeling'i de kapsayan bu reklam yasağı, operasyonların riskinin yanı sıra vücut şekliyle ilgili baskılarla ve ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak üzere Kasım ayında Reklam Uygulama Komitesi (CAP) tarafından duyurulmuştu.

Yasak, Love Island programının yeni sezonu başlamadan birkaç hafta önce geldi. Daha önce Love Island'da dış sesin havuz kenarındaki kadınlar gösterilirken "Bu kızlar göğüslerini MYA'yla büyüttüler ve harika hissediyorlar" demesi Ruh Sağlığı Vakfı dahil 17 yerden şikayet almıştı.

'Ruh sağlığını bozuyor'

Lancaster Üniversitesi'nde reklam psikolojisi dersi veren Leslie Hallam, "Reklam, ister fast food ister kıyafet ya da kozmetik operasyonlar olsun, ihtiyaçlar yaratarak çalışıyor, alışkanlıkları hedef alıyor ve müşterilerde istek yaratıyor" diyor.

O nedenle 18 yaş altı kişiler hukuki olarak operasyon yaptıramıyor olsa da bu reklamlar onlarda istek oluşturuyor.

Hallam, reklamların 18 yaş altı kişilerde ruh sağlığı ve yeme alışkanlığı bozukluklarına yol açtığı yönünde güçlü kanıtlar olduğunu belirtiyor.

Yasaklarla birlikte bu tip reklamlar televizyon ve radyo programlarında yer alamayacak. Diğer medya organlarında ise bu reklamlar 18 yaş altına yasaklanacak.