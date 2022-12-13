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İngiltere'de 3 çocuk donmuş gölde oynarken boğuldu: 'Kelimelerle anlatılamayacak bir trajedi'

İngiltere'de Birmingham yakınlarındaki Solihull kasabasında, yaşları sekiz ila 11 arasında değişen üç çocuk, üzeri buz tutan gölde oynarken boğularak yaşamını yitirdi. Gölden kurtarılan altı yaşındaki diğer bir çocuğun ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

İngiltere'de 3 çocuk donmuş gölde oynarken boğuldu: 'Kelimelerle anlatılamayacak bir trajedi'
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de Birmingham yakınlarındaki Solihull kasabasında, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 3 çocuk, üzeri buz tutan gölde oynarken boğularak yaşamını yitirdi. Gölden kurtarılan 6 yaşındaki diğer çocuğun ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

Ülkede büyük üzüntü yaratan olay Pazar öğleden sonra yaşandı. 10 yaşındaki bir görgü tanığı Sky Televizyonu'na çocuklardan birinin donmuş gölün üzerinde oynarken buzun çatlaması sonucu ayağının sıkıştığını, diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken suya düştüklerini söyledi.

Polis yetkilileri, kurtarma ekiplerinin göle düşen çocukları bulduğunda kalplerinin durmuş olduğunu açıkladı.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan üçü kurtarılamadı. Diğer çocuğun durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor.

Çocukları kurtarmak için, özel ekipleri beklemeden suya atlayan ve ayağıyla buzları kırmaya çalışan bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığı fakat durumun iyi olduğu açıklandı.

Başka çocukların da göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine kurtarma ekipleri dün akşama kadar arama çalışmalarına devam etti.

Solihull polisi, suda başka kimse olmadığına inanıldığını açıkladı.

Çocukların öldüğü yere çiçekler bırakıldıBBC

Göl kenarında bazı kişilerin, buzun üzerinde oynayan çocukları uyarmaya çalıştıkları ancak geç kaldıkları belirtiliyor.

West Midlands İtfaiye ve Kurtarma Bölgesi Müdürü Richard Stanton, ölümleri "sözcüklerle ifade edilemeyecek bir trajedi" diye tanımladı.

Polis henüz ölen çocukların adlarını açıklamadı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı oluşturan Birleşik Krallık, hafta sonundan beri Kuzey Kutbu'ndan gelen dondurucu soğukların etkisi altında.

İskoçya'da hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi yapılamadı.

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