İngiltere'de 300 binden fazla kişinin Kovid-19 karantina kurallarını ihlal ettiği tahmin ediliyor

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BBC'nin elde ettiği verilere göre, mart ve mayıs ayları arasında, Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 301 bin 76 vaka müfettişlere iletildi.

Hükümet ise bunlardan kaçının kuralları ihlal ettiği veya izlenemediğine dair açıklama yapmadı.

İçişleri Bakanlığı, kurallara uymadığından şüphelenilen tüm yolculara ev ziyaretleri yapma planlarını sürdürdüğünü belirtti.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, BBC tarafından elde edilen rakamların hükümetin "gevşek sınır politikası" hakkındaki en kötü korkuları doğruladığı değerlendirmesinde bulundu ve bakanlığı "ağır ihmalle" suçladı.

İngiliz hükümeti, bu yılın başlarında Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen kişilere yönelik yeni kurallar getirdi.

Bu kapsamda, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırdı.

"Trafik ışığı sistemi" adı verilen ve 3 haftada bir güncellenen listeye göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.