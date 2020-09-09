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İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak

İngiltere'de son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanacağı duyuruldu.

İngiltere'de 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak
AA

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, pazartesi gününden itibaren yeni bir yasal sınırlamayla bazı istisnalar hariç 6'dan fazla kişinin kapalı ya da açık alanlarda buluşmasının yasaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, ibadethaneler, okullar, cenaze törenleri, Kovid-19 önlemleri alınan düğünler, bazı spor müsabakalarının bu yasaklardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

Yasakları ihlal eden toplantıların polis tarafından dağıtılabileceği ya da kurallara uymayanlara ilk etapta 100 sterlin (yaklaşık 970 lira),ihlalin tekrarlanması durumunda ise 3 bin 200 sterline kadar para cezası kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün kaydedildiği İngiltere'de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son 1 ayda 1700'e yükseldi.

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