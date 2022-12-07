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İngiltere'de ambulans personeli greve çıkıyor

İngiltere ve Galler’de ambulans personeli 21 Aralık’ta greve çıkacaklarını açıkladı.

İngiltere'de ambulans personeli greve çıkıyor
BBC TÜRKÇE
Ambulans çalışanıEPA

İngiltere ve Galler’de ambulans personeli 21 Aralık’ta greve çıkacaklarını açıkladı.

Grev kararını Unison, GMB ve Unite sendikaları ortak bir kararla aldı. Grev süresince yalnızca hayati aramalara yanıt verilecek.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da Royal College of Nursing sendikasına bağlı hemşireler de 15 ve 20 Aralık tarihlerinde greve çıkacak.

Ambulans personeli için sektördeki örgütlü en büyük sendika olan Unison, İngiltere’deki 10 bölgesel teşkilatın yalnızca yarısında grev ilan etme hakkına sahip. Bu nedenle grevin düzensiz olması bekleniyor.

GMB sendikası üyeleri için 28 Aralık’ta da grev ilan etti.

21 Aralık’taki greve tıbbi teknisyenlerin yanı sıra destek görevlileri de katılacak.

İngiltere’de grevden etkilenmeyecek tek yer ülkenin doğu bölgesi olacak.

Sendika kurallarına göre, kalp krizi, felç ve ağır travmalar gibi rahatsızlıklarla ilgili çağrılara yanıt verilmeli ve bakım sağlanmalı.

Sağlık yöneticilerini temsil eden Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu’ndan Matthew Taylor, grevin “şüphesiz bir şekilde” hasta bakımını etkileyeceğinden ve insanları da yardım istemekten caydırabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Taylor, “Noel'de grev olasılığı oldukça endişe verici” dedi.

Unison sendikasının başkanı Sara Gorton, hükümetin Noel öncesindeki grevler nedeniyle sadece kendisini suçlayabileceğini söyleyerek, maaşların oldukça düşük olduğunu ve çalışanların bu nedenle NHS’ten ayrıldığını savundu:

“Her geçen gün daha fazla insan istifasını veriyor. Hastalara bakacak çok az çalışan kaldı. Halk da hastanelerdeki uzun süreli beklemelerin nedeninin bu olduğunu biliyor.”

Ambulans personelinin kimseyi zor durumda bırakmak istemediğini de söyleyen Gorton, “Ancak bakanlar bu karmaşayı önlemek için tek bir şey bile yapmıyor” dedi.

Tüm sendikalar enflasyonun üzerinde ücret artışı istiyor.

Ancak İngiltere ve Galler hükümetleri, NHS personeline ortalama yüzde 4,75'lik bir zam verdi. Asgari ücreti ise 1.400 pound olarak belirledi.

İngiltere'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 11,1'e yükseldi. Bu son 41 yılın en yüksek oranı.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, istenilen miktarda zam yapmanın “karşılanabilir” olmadığını söyledi.

Ambulans personelinin üçte ikisinden daha fazlasının üç sendikadan birine üye olduğu düşünülüyor.

Ambulans personeli en son grev eylemine 2014 yılında katılmıştı.

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