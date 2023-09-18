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        Haberler BBC Dünya İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, AB'yle ilişkilere nasıl bakıyor?

        İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, AB'yle ilişkilere nasıl bakıyor?

        İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, partisinin seçimi kazanması halinde, Avrupa Birliği'yle (AB) "daha iyi" bir Brexit Anlaşması imzalamaya çalışacağını söyledi.

        Giriş: 18.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:26
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        İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, AB'yle ilişkilere nasıl bakıyor?
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        İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, partisinin seçimi kazanması halinde, Avrupa Birliği'yle (AB) "daha iyi" bir Brexit Anlaşması imzalamaya çalışacağını söyledi.

        Financial Times gazetesine konuşan Starmer, İngiltere ile AB arasında imzalanan ve 2025'te gözden geçirilecek Brexit Anlaşması'nın kapsamının "çok dar" olduğunu belirtti.

        Starmer, "Hemen hemen herkes, (eski başbakan) Boris Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın iyi bir anlaşma olmadığını, çok dar kapsamlı bir anlaşma olduğunu kabul ediyor" dedi.

        İngiltere ekonomisinin büyümesi için AB'yle "daha yakın ticari ilişkiler" kurmanın önceliği olacağını vurgulayan Starmer; güvenlik, inovasyon ve bilimsel araştırma gibi konularda da Londra-Brüksel ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini kaydetti.

        Starmer, İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidara gelmesi halinde, Brexit Anlaşması'nın spesifik olarak hangi maddelerini değiştirmeye çalışacağı hakkında ise detay vermedi.

        İşçi Partisi lideri ısrarla yeniden AB'ye üye olmayı hedeflemediklerini, İngiltere'nin yeniden Gümrük Birliği'ne ya da AB Ortak Pazarı'na katılmasının söz konusu olmadığını söylüyor.

        AB'nin İngiltere'yle mevcut Brexit Anlaşması'nı değiştirmeye sıcak bakıp bakmayacağı ise belirsiz.

        İngiltere'de önümüzdeki yıl yapılması beklenen genel seçim öncesi İşçi Partisi son kamuoyu yoklamalarında, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin en az 15 puan önünde.

        İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın bu hafta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi bekleniyor.

        Keir Starmer geçen hafta Hollanda'nın başkenti Lahey'e giderek, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) yetkilileriyle bir araya gelmişti.

        Starmer, partisi iktidara geldiğinde insan kaçakçılarıyla mücadele için AB'yle anlaşma yapmak istediğini söylemişti.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Suella Braverman İşçi Partisi'nin ülkeyi, "her yıl Avrupa'dan 100 bin göçmenin geleceği bir çöplüğe" dönüştürmeyi planladığını söylemişti.

        Sunak ve Braverman'a yanıt veren Starmer ise "Bu iddialar tamamen çöp" demişti.

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