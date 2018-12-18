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İngiltere'de hükümet Avrupa Birliği'nden (AB) "anlaşmasız ayrılık" ihtimaline karşı hazırlıklarına hız verirken, birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarının bu senaryonun gerçekleşmesi halinde almaları gereken tedbirler hakkında bilgilendirileceği bildirildi.
İngiliz kabinesi Başbakan Theresa May başkanlığında bugün gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılması ihtimaline karşı alınacak önlemleri görüştü.
İngiliz basının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümetin ele aldığı tedbirler arasında 3 bin 500 askerin iç güvenlikte kullanılması, şirketlere almaları gereken önlemlerle ilgili bilgi paketleri gönderilmesi, muhtelif önlemlere 2 milyar sterlinlik bütçe ayrılması da yer aldı.
AA'nın haberine göre, İngiliz hükümetinin birkaç hafta içinde bütün İngiliz vatandaşlarını anlaşmasız ayrılık konusunda bilgilendireceği, bu kapsamda tanıtım filmleri ve broşürlerin de kullanılacağı kaydedildi.
Anlaşmasız ayrılığa hazırlık kapsamında kabinenin kıdemli üyeleri ile güvenlik birimlerinin yöneticilerini bir araya getirecek Acil Durum Kabine Toplantılarının (COBRA) sıklaştırılması ve ülkenin büyük bölümünü ithal ettiği tıbbi malzeme ve ilaçları taşıyan gemiler için ilave yer ayrılması da kararlaştırıldı.
İLAÇ KRİZİ İHTİMALİ
İngiliz hükümeti ilaç şirketlerini ülkenin AB’den resmen ayrılacağı 29 Mart 2019 için daha önce en az 6 haftalık ilaç stoku yapmaları konusunda uyarmıştı.
İlaç ihtiyacının yüzde 90’ınını ithal yoluyla karşılayan İngiltere, bunun yüzde 45’ini de AB üyesi ülkelerden alıyor. Anlaşmasız ayrılık durumunda gümrük tarifleri ve prosedürlerinin değişmesinin, ilaç tedarikini aksatmasından endişe ediliyor.
İngiltere’nin AB’ye yıllık ihracatı 274 milyar sterlin iken, ithalatı 341 milyar sterlini buluyor. İlaç ve tıbbi malzeme, İngiltere’nin AB’den toplam ithalatının yüzde 7,9’unu oluşturarak 20,3 milyar sterlinlik bir hacim teşkil ediyor. İthalatta en büyük payı ise yaklaşık yüzde 20 ile yol vasıtaları oluşturuyor.
İngiltere'de polis de anlaşmasız ayrılığın günlük hayatı olumsuz etkilemesi durumunda yaşanabilecek toplumsa hareketlere karşı bir süredir tedbir alıyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanması milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelenmişti. May dün yaptığı açıklamada oylamanın ocak ayının 3. haftasında yapılacağını duyurmuştu.
May, anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi durumunda ülkenin önündeki seçeneklerin "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in iptali" olacağını savunuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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