Birleşik Krallık genelinde Pazar günü 48 bi 854 yeni vaka açıklanmıştı.

Bilinen Omicron vakaları ise 3137 olarak açıklanmıştı. Bu varyanta sahip bir kişinin ise bugün hayatını kaybettiğini Başbakan Boris Johnson duyurmuştu.