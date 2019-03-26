İngiltere’de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

Bu arada, İngiliz parlamentosu parlamento gündemini belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alma yolunu açan teklifi kabul etti.