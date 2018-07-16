İngiltere'de yayın yapan önemli gazeteler, 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı düzenleyen teröristin hala aranan eşi Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirerek Türkiye dahil birçok ülkeyi hedef aldığını iddia etti. Dünyanın en çok aranan teröristleri arasında bulunan 34 yaşındaki "Beyaz Dul" lakaplı kadının bu yaz tatilcileri hedef alan intihar bombacıları topladığı belirtildi.

İngiliz ajanlarından elde edilen bilgilere dayandırılan haberlerde, Beyaz Dul'un terör eylemleri için şuana kadar en az 30 kadın intihar bombacısı yetiştirdiği ifade edildi. İngiliz basını, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına göre Beyaz Dul'un hedefindeki ülkelerin ise İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya sahilleri, Kanarya Adaları ve Türkiye olduğunu iddia etti.

Samantha Lewthwaite’in eşi Germaine Lindsay, 2005'de Londra'da düzenlediği intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Lewthwaite'nin Afrika ve Orta Doğu'daki intihar saldırılarında rolü olduğu düşünülüyor.