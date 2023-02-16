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İngiltere'de bir metrelik dinozor ayak izi bulundu

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinde, bir metre uzunluğunda dinozor ayak izi keşfedildi

İngiltere'de bir metrelik dinozor ayak izi bulundu
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AA

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinde 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen, bir metre uzunluğunda dinozor ayak izi tespit edildi.

AA'nın CNN'den aktardığı haberine göre, devasa bir etobur dinozora ait olduğu düşünülen ayak izi, Nisan 2021'de yerel arkeolog Marie Woods tarafından Yorkshire sahilinde keşfedildi.

Woods, Burniston Körfezi'nde bulduğu ayak izi hakkındaki düşüncelerini almak için Britanya Adaları Dinozorları kitabının da yazarı ve Manchester Üniversitesi'nden paleontolog Dr. Dean Lomax ile iletişime geçti.

Lomax, ilk başta bunun şaka olduğunu düşündüğünü belirterek, "Marie'nin dışarı çıkıp bunu sahilde görmesi imkansız görünüyordu. Ayrıca Marie bir arkeolog ve hep onun bir gün harika bir paleontolojik keşif yapacağı konusunda şakalaşırdık" dedi.

Woods'un bulduğu üç parmaklı ayak izi, bölgede ilki 1934'te bulunan 6 ayak izinden biri.

166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ayak izinin vahşi bir Megalosaurus benzeri dinozora ait olduğuna inanılıyor.

Zamanının en büyük avcılarından Megalosaurus'un keskin, tırtıklı dişlerle donanmış büyük bir kafatası olup, gövdesinin 8 ila 9 metre uzunluğa ulaştığı tahmin ediliyor.

KEŞİF TÜRÜNÜN EN BÜYÜĞÜ

Keşif, et yiyen dev dinozorların söz konusu bölgede Jurassic döneminde dolaştıklarına dair kanıtları güçlendiriyor.

Yorkshire kıyılarında yıllardır binlerce dinozor ayak izi ve çok sayıda fosil bulundu. Ancak yaklaşık bir metre uzunluğundaki ayak izi, bölgede bulunan türünün en büyüğü olarak görülüyor.

Fosilleşmiş ayak izi, üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, diğerlerinin yanı sıra Scarborough Müzesi ve Galleries' Rotunda Müzesinde halka teşhir edilecek.

Ayak izine dair değerlendirmelerin yapıldığı çalışma, Proceedings of the Yorkshire Geological Society adlı dergide yayımlandı.

*Haberin temsili görseli Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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