İngiltere'de çiftler birbirlerini suçlamak zorunda kalmadan boşanabilecek

Temmuz 2018'de Tini Owens adlı 68 yaşındaki bir kadının 2015'ten beri eşiyle ayrı yaşamalarına rağmen 5 yıl geçmeden boşanamayacakları yolundaki mahkeme kararının ardından yasada değişiklik yapılması çağrıları artmıştı

İngiltere'de 1973'ten beri yürürlükte olan yasada yapılacak değişiklikle çiftlerden birinin gerekçe göstermeden evliliği bitirmeye karar vermesi halinde boşanmak mümkün olabilecek.

Adalet Bakanı David Gauke, muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yasa tasarısını parlamentoya sunacağını açıkladı.

Bu düzenlemeyle çiftler boşanabilmek için yıllarca beklemek ya da birbirlerini suçlamak zorunda kalmayacak.

Mevcut yasaya göre, boşanmak isteyen bir kişi, karşı tarafın zina, evi terk etme ya da makul olmayan şekilde davranma gibi nedenlerle evlilik sözleşmesinin bozduğunu kanıtlamak zorunda.

Yasa kapsamında çiftler, iki tarafın da istemesi halinde 2 yıl ayrı kaldıktan sonra boşanabiliyor.

Rızanın olmadığı ya da taraflardan birinin kusurunun kanıtlamadığı durumlarda da 5 yıl ayrı kalma şartı aranıyor.

'Çiftler gereksiz şekilde çatışmaya zorlanıyor'

Yeni yasal düzenlemeyle ilgili danışma süreci geçen sonbaharda başlatılmıştı.

İngiliz Times gazetesine konuşan Adalet Bakanı Gauke, yeni düzenlemenin her kesimden destek gördüğünü söyledi.

Aile hukuku uzmanı Nigel Shepherd da, "Çiftler modası geçmiş bir yasanın hükümlerinin yerine getirilebilmesi için yıllardır gereksiz bir çatışmaya itiliyordu. Suçu bir tarafa yüklemek, ebeveynlerle çocukları arasındaki ilişkilere zarar verebilir ve meselenin zaten ağır bir yük altındaki mahkeme sistemi dışında halledilmesini zorlaştırabilir" dedi.

Temmuz 2018'de Tini Owens adlı 68 yaşındaki bir kadının 2015'ten beri eşiyle ayrı yaşamalarına rağmen 5 yıl geçmeden boşanamayacakları yolundaki mahkeme kararının ardından yasada değişiklik yapılması çağrıları artmıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi: Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'