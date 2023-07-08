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        İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı

        İngiltere'de tüm yaş gruplarındaki cilt kanseri vakalarının yılda 17 bin 500'e ulaşarak kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 09:17
        İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı
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        İngiltere Kanser Araştırma Kurumunun (Cancer Research UK) yayımladığı son raporda, ülkede tüm yaş gruplarındaki cilt kanseri vakalarının yılda 17 bin 500'e ulaşarak kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

        Raporda, 1960'larda ucuz tatil paketlerinde yaşanan patlamanın etkisinin, İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan cilt kanseri vakalarıyla bağlantılı olabileceğine işaret edildi.

        Artışın, özellikle 55 yaş üstü kişilerde belirgin olduğuna dikkat çekilen raporda, 1990'lardan bu yana vakaların yüzde 195 arttığının altı çizildi.

        Öte yandan raporda, vakaların gelecek yıllarda tüm yaş gruplarında yaklaşık yüzde 50 artarak 2040'a kadar yılda 26 bin 500'e ulaşabileceği tahminine yer verildi.

        Ancak araştırmacılar, bu artışa rağmen erken teşhis ve tedaviler sayesinde hastalıktan ölümlerin azaldığını belirtiyor.​​​​​​​​​​​​​​

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