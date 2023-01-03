Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'de demiryolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor

İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle 40 bin demir yolu çalışanının iş bırakma eylemi, yeni yılda da devam ediyor.

İngiltere'de demiryolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor
AA

Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile demir yolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı ve çalışma koşulları konularında süregelen anlaşmazlıktan ötürü sendikaya üye 40 bin demir yolu çalışanı, yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı.

İş bırakma eylemi, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından işbaşı yapan on binlerce kişiyi etkiledi.

Network Rail tarafından sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar demir yollarında tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler, daha yoğun olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin en büyük demir yolu sendikası RMT, Network Rail'in bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için yüzde 4 zam teklifini enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddediyor.

Demir yolu çalışanları, uzlaşı sağlanamaması durumunda bu hafta 6 ve 7 Ocak'ta da greve gidecek.

Hükümet, masada "adil ve makul maaş teklifi" olduğunu savunuyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, demir yolu çalışanlarının grevine ilişkin Sky News'e yaptığı değerlendirmede, "masada adil ve makul bir maaş teklifi" olduğunu söyledi.

Harper, sendika üyelerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapmak yerine, bu hafta grevlere devam etmeyi seçmesinin, "son derece yararsız" olduğunu belirtti.

Sendika: Bakanlar müzakere yerine tatili seçti

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, hükümeti, sendika liderleriyle toplantı yerine Noel tatiline öncelik vermekle suçladı.

Lynch, bakanların, sendikalarla 15 Aralık 2022'de yapılan son toplantıdan bu yana bu haftaki grev eyleminden haberdar olduklarını ve o tarihten beri "Noel'de tatilin tadını çıkararak" hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

Mick Lynch, "Görüşmeye hazırdık ve bizimle görüşmek istemediler." ifadesini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tahran'da Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
DÜNYA İran'da Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi
Ocak ayında gezegenler sıra sıra dizilirken, gökyüzü meteor yağmuru ile parlayacak!
DÜNYA Ocak ayında gökyüzü parlayacak!
NASA'dan 'uzay yarışı' açıklaması: Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir
DÜNYA "Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir"
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
DÜNYA Dışişleri'nden İsrail'e kınama
İŞSİZLİK MAAŞI ÜCRETLERİ 2023 | Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenecek?
DÜNYA Yeni işsizlik maaşı belli oldu!
Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı
DÜNYA Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temas, F-16, İsveç ve Finlandiya açıklaması
DÜNYA "Söylenmesi gereken her şeyi söyledik"
Ukrayna ve AB Zirvesi 3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak
DÜNYA Ukrayna - AB Zirvesi 3 Şubat'ta Kiev'de
İtalya'da aktivistler Senato binasını turuncuya boyadı
DÜNYA Aktivistler Senato binasını turuncuya boyadı
Tesla araçlarından biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı! -Güncel haberler
DÜNYA Biri uçurumdan yuvarlandı, biri polisten kaçtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.