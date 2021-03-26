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İngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

İngiltere’nin West Yorkshire bölgesinde bulunan Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi tepki topladı. Öğretmenin açığa alındığı açıklandı.

İngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
BBC TÜRKÇE
- BBC

İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde bulunan Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi tepki topladı. Öğretmenin açığa alındığı açıklandı.

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından okulun önünde toplanan veliler, protesto gösterisi düzenledi. Bazı eylemciler, öğretmenin işine son verilmesini talep etti.

Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı "tartışmasız bir şekilde özür dilediğini" belirtti.

Kibble, öğretmenin de "en içten özürlerini dile getirdiğini" ve olayla ilgili açılan soruşturma süresince askıya alındığını söyledi.

Kibble, "Derste bu konunun işlenmesine vakit geçirmeksizin ara verdik ve okulumuzda temsil edilen tüm toplulukların desteğiyle birlikte bundan sonrasına ilişkin neler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çocukların tüm inanç ve dinleri öğrenmesi önemli. Ancak bunun hassas bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

İngiltere basını, 29 yaşındaki din öğretmeninin kimliğinin internet ortamında dolaşmaya başladığını ve polis tarafından can güvenliğinin tehlikede olabileceğine dair uyarılmasının ardından saklandığını öne sürdü.

İngiltere Eğitim Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik tehdit ve gözdağının asla kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Sözcü, bu tarz olaylar yaşandığında okul ile veliler arasında diyalog kurulmasını teşvik ettiklerini belirterek, "Tehditlerin savrulduğu ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği bu tarz protestolar, hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunlara bir son verilmesi gerekir" dedi ve şunları ekledi:

"Okullar, müfredatlarında dengeyi sağlama koşuluyla çok geniş bir yelpazede, ne kadar tartışmalı ve zorlu da olsa her türlü konu, fikir ve materyali eklemekte serbesttir. Bu eğitim faaliyetini, sınıf içerisinde kullanılacak materyaller de dahil olmak üzere farklı din ve inanç mensuplarına saygı ve hoşgörü çerçevesinde dengelemeleri gerekir."

- BBC
Gary Kibble

Protestolara katılan ve adının Abdullah olduğunu söyleyen bir bölge sakini, karikatürün "bütün Müslüman toplumunu" rencide ettiğini söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu okulda çocuğunun olmadığını ancak akrabalarının eğitim gördüğünü belirten Abdullah, protestoya öğrenciler dahil 100 kadar kişinin katıldığını aktardı.

Abdullah, "Bu, sessiz kalamayacağımız bir olay. Sesimizi yükseltip, okul müdürüne, okula ve yönetimine bunun hafif bir şey olmadığını göstermeliyiz. Geçmemeniz gereken kırmızı çizgiler vardır" dedi.

BBC Leeds'e konuyla ilgili değerlendirmeler yapan bir veli de, derste karikatürün gösterilmesinden üzüntü duyduğunu ancak "oldukça ürkütücü ve korkutucu" olarak tanımladığı protestolara hak vermediğini ifade etti.

Bir başka veli de, bu görselin kullanımının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu ve çocuğunu okuldan almayı düşünebileceğini söyledi.

- BBC

Batley'de yaşayan akademisyen ve Müslüman hakları savunucusu Dr. Abdul Shaikh da PA haber ajansına, " Müslüman okul çocuklarının dini hassasiyetlerinin, Yüce Muhammed Peygamber'i hicveden, rencide edici bir görseli göstermeye karar veren öğretmen tarafından tamamen gözardı edilmesi bu kentteki birçok Müslüman gibi beni de şoke etti" dedi.

West Yorkshire Polisi sözcüsü, protesto sırasında okul yakınındaki yolun kısa bir süre için kapatıldığını söyledi.

Sözcü, tutuklama yapılmadığını ve katılımcılara ceza kesilmediğini de sözlerine ekledi.

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