İngiltere'de dün bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırı terör olayı ilan edildi - LONDRA

AA

Thames Valley polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında düzenlenen saldırının terör olayı ilan edildiği belirtildi.Dün akşam gerçekleşen saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir kişi suç mahallinde gözaltına alınmıştı.Yerel medyada yer alan haberlerde şüphelinin Libya kökenli bir mülteci olduğu iddia edildi.