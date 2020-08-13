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İngiltere'de endişelendiren araştırma: 3 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Imperial College tarafından, Kovid-19'la ilişkili geçmiş vakaları izlemek ve salgının yayılmasını kaydetmek amacıyla bir çalışma düzenlendi. Çalışmanın sonucuna göre, ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısının 3 milyon 400 bin olabileceği aktarıldı

İngiltere
AA

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden Imperial College, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 3 milyon 400 bin olabileceğini bildirdi.

Imperial College tarafından, Kovid-19'la ilişkili geçmiş vakaları izlemek ve salgının yayılmasını kaydetmek amacıyla "React-2" olarak adlandırılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin makale yayımlandı.

Çalışmada, 314 yerel bölgedeki 100 bin katılımcıya evlerinde parmak ucu antikor testinin uygulandığı belirtildi.

İngiltere'de nüfusun yüzde 6'sına Kovid-19 bulaşmış olabileceği vurgulanırken, bu oranın 66 milyonluk ülkede yaklaşık 3 milyon 400 bin kişiye denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

Siyahi ve Asya kökenli azınlıklarda Kovid-19 bulaşan kişi sayısının, diğer etnik gruplara oranla 2 kat daha yüksek olduğu kaydedilerek, bu grupların refah düzeyi düşük bölgelerde yoğunlaşmasının da vaka sayısının artışıyla bağlantısı olduğuna işaret edildi.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YAŞ GRUBU 18-24 YAŞ ARALIĞI OLDU

Vakaların coğrafi dağılımına ve yaş aralıklarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı makalede, şu tespitlere yer verildi:

"Londra nüfusunun yüzde 13'üne Kovid-19 bulaşmış olabilir, bu oranla vaka sayısının en yüksek olduğu şehir olarak öne çıkıyor. Ülkenin güneybatı şehirlerinde ise bu oran yüzde 3 düzeyinde. 18-24 yaş aralığı da en çok vakanın görüldüğü yaş grubu."

Makalede görüşlerine yer verilen Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Araştırmacısı Prof. Graham Cooke, çalışmanın, virüsün ülkede yayılması ve risk altındaki grupları belirleme konularında net bilgi sağlayacağını kaydetti.

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