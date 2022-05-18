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Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre İngiltere'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 9 ile 40 yılın zirvesine çıktı. Mart ayında enflasyon yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

Yayımlanan bültende enflasyonun mevcut modelle 1989'dan bu yana hesaplandığı ancak enflasyonun bu seviyede olduğu son tarihin 1982 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Nisanda tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2.5 yükseldi.

ENERJİ TARİFELERİ ETKİLİ OLDU

Verilerin yayımlanmasının ardından açıklamada bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak dünya genelinde ülkelerin yüksek enflasyon darbesi yediğini ve İngiltere'deki yükselişte enerji tarifelerindeki artışın etkili olduğunu belirtti. İnsanları tüm küresel zorluklara karşı koruyamayacaklarını belirten Sunak "Ancak verebildiğimiz alanlarda önemli destekler veriyoruz ve daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10'U AŞMASI BEKLENİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonu dizginlemek için bu yıl 4 kez üst üste faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 0.1'den yüzde 1'e yükseltti. BoE son yaptığı açıklamada enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüzde 10'u aşmasını beklediğini belirtmişti.