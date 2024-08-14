İngiltere'de enflasyon bu yıl ilk kez arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı tüketici fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, mayıs ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Böylece, TÜFE Aralık 2023'ten beri ilk kez artış göstermiş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

TÜFE'deki artışta elektrik ve gaz fiyatları belirleyici oldu.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 3,5 olmuştu.