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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2'ye geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2'ye geriledi

        İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylelikle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:58
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        İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2'ye geriledi
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        İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

        Buna göre ülkede yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 olarak tespit edildi. Enflasyon yıllık bazda nisanda yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

        Mayıstaki gerilemeyle yıllık enflasyon, İngiltere Merkez Bankasının yüzde 2 hedefine ulaştı. Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

        Enflasyondaki düşüşte gıda fiyatlarındaki gevşeme etkili olurken, akaryakıt fiyatları yukarı yönlü baskısını sürdürdü.

        Ülkede enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon nisanda yüzde 3,9 olmuştu.

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        Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesinden mayısta yüzde 5,7'ye geriledi.

        Enflasyon verilerinin ardından gözler BoE'nin yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

        BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten beri yüzde 5,25'te sabit tutuyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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