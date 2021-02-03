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İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı

İngiltere’deki bilim insanları kent bölgesinde görülen koronavirüs varyantının yeniden mutasyona uğradığını açıkladı

İngiltere'de görülen mutasyonlu virüs bir kez daha mutasyona uğradı - Haberler
Mutasyonlu virüs bir mutasyona daha uğradı!
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DHA

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs mutasyonunun kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı.

Yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, İngiltere’de kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini ifade etti. Uzmanlar, İngiltere'de E484K mutasyonun görüldüğü çok az vaka olduğunu ifade etti.

Leicester Üniversitesi'nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü vakalarda da etkili olduğunu gösterdiği ifade edildi. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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