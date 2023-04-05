İngiltere'de grev öncesi uyarı: Yüzlerce hasta ölebilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İngiltere'de grev öncesi uyarı: Yüzlerce hasta ölebilir

İngiltere'de uzmanlar, önümüzdeki hafta yapılacak olan doktorlar grevininin doğrudan bir sonucu olarak hastanelerin ameliyatları iptal etmek zorunda kalacağı ve kritik durumdaki hastaların 'kaçınılmaz olarak öleceği' uyarısında bulundu.

İngiltere'de grev öncesi uyarı: Yüzlerce hasta ölebilir
HABERTURK.COM

İngiltere'de The Guardian'ın özel haberine göre, grev ile birlikte kalp sorunları olan ve mümkün olan en kısa sürede ameliyat edilmeleri gereken kişiler arasında ölümlerin kaçınılmaz olacak.

Haberde, zaman açısından hassas ameliyatların gecikmesi halinde hastaların zarar görme ya da ölme riskinin normalden çok daha fazla olacağını ve genç doktorların dört günlük iş bırakma eylemi sırasında çok az sağlık görevlisine sahip olacağını da belirtildi.

Londra'daki Royal Brompton ve Harefield gibi sağlık merkezlerinin ilgili birimlerinde, 28 gün içinde ameliyat edilmesi P2 hastalarının, önümüzdeki hafta yapılması gereken 30 ila 40 ameliyatı şimdiden ertelendi.

Royal Brompton ve Harefield hastanelerinin genel müdürü olan kardiyolog Dr. Richard Grocott-Mason, "Vakfımızın temel değerlerinden biri hastalara öncelik vermektir. Bu nedenle bekleme listesindeki yüzlerce hastanın ameliyatlarının ertelenmesinin etkisiyle bazı hastaların kaçınılmaz olarak öleceği konusunda uyarıda bulunmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Grocott-Mason "P2'ler için ameliyatı geciktirmenin zararla sonuçlanacağını söylemek abartı olmaz. Bazıları için bu durum hayatlarını değiştirebilir. Diğerleri içinse erken ölüm anlamına gelebilir" dedi.

Başka bir hastanede tıbbi direktör olan kardiyolog Dr. Mark Mason ise "Klişe ama P2 hastaları gerçekten de saatli bir bombanın üzerinde oturuyorlar" dedi.

Geçtiğimiz ay İngiltere'de genç doktorların %35'lik ücret artışı talebiyle başlattıkları ilk üç günlük grev, 175 bin ayakta tedavi randevusu ve ameliyatın iptal edilmesine yol açmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Türkiye hava sahasını kapattı: Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek
DÜNYA Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den ...
Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern siyaseti tamamen bıraktı - Dünyadan Haberler
DÜNYA Dünyanın en genç kadın başbakanı olmuştu: Ardern ...
Dünyanın gözü ABD'de! Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlamalara ne tepki verdi, tutuklandı mı, hapse mi girdi?
DÜNYA Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç daha fazla adım atmalı
DÜNYA Çavuşoğlu: İsveç daha fazla adım atmalı
Tesadüfen bulunan postit kağıtların ilginç öyküsü
DÜNYA Postit kâğıtlar aslında yanlışlıkla bulundu
Hayvanlar alemine dair şaşıracağınız ilginç bilgiler
DÜNYA Hayvanlara dair şaşıracağınız 11 bilgi
Seçimleri kaybeden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin partisinden istifa etti
DÜNYA Finlandiya Başbakanı Marin partisinden istifa etti
Kanada'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine tebrik
DÜNYA Kanada'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine tebrik
Çin burcu nedir ve özellikleri nelerdir? İşte, Çin burcunuza dair bilgiler
DÜNYA Çin burcunuzu biliyor musunuz?
Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki: Lanetliyoruz
DÜNYA Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.