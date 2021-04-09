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İngiltere'de halk Prens Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı.

İngiltere'de halk Prens Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplanıyor
AA

Buckingham Sarayı'nın kapısına çiçek bırakan İngilizler, burada asılı olan “vefat ilanının" fotoğrafını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocuklarıyla Buckingham Sarayı'nın önüne gelen Raphael Carter Eagleton AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kraliyet ailesini sevenler için çok üzücü bir gün. Kraliçe ile Prens 70 yılın üzerinde oldukça uzun bir evlilik yaşadı. Hepimiz bugün Kraliçe ve onun ailesiyleyiz." şeklinde konuştu.

Anma için orada bulunanlardan biri de Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu, Kraliçe 2. Elizabeth’in eşinin kaybıyla yıkılacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson paylaştığı taziye mesajında, Prens Philip'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendiğini, Prens'in hayatı boyunca çok sayıda genç insana ilham verdiğini belirtti.

Johnson, Prens Philip’in İngiliz devletine en uzun dönem hizmet veren “kraliyet ailesi eşlerinden” biri olarak Kraliçe 2. Elizabeth’in tahta geçtiği günden bu yana en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Başbakan Johnson, “İngiliz halkı yalnızca çok sevilen, saygı duyulan bir halk figürünü değil aynı zamanda gururlu bir eşi, iyi ve sevgi dolu bir babayı da kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Muhalefette bulunan İşçi Partisi'nin Lideri Keir Starmer de taziye mesajında İngiltere’nin en büyük kamu görevlisini kaybettiğini aktardı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon ise sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada vefat haberini büyük bir üzüntü ile karşıladığını belirterek, İskoç halkının başsağlığı dileklerini iletti.

Prens Philip Kraliçe 2. Elizabeth ile taç giymeden 5 yıl önce 1947'de evlenmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'ın dört çocuğu, sekiz torunu var.

10 Haziran 1921'de Yunanistan'ın Korfu Adası'nda doğan Prens Philip, geçtiğimiz ay Londra'da St Bartholomew Hastanesi'nde bir kalp operasyonu geçirmişti.

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