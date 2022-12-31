İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı

İngiltere'de hastanelerdeki grip vakalarının sayısı geçen aya kıyasla 7 kat arttı

İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
AA

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, bir ay önce günde 520 kişi grip nedeniyle hastanelerde tedavi görürken geçen hafta ise günde 3 bin 746 kişi aynı sebepten hastanelerde tedavi altına alındı.

Geçen hafta hastanelerde yatan hastaların 267'sinin yoğun bakımda olduğu belirtilirken NHS, grip vakalarındaki artışın sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Geçen yıl aynı dönemde hastanelerde günde 34 grip vakası ve yatak doluluk oranının yüzde 86 olduğu kaydedilirken bu yıl bu oranın yüzde 93'e yükseldiğine işaret edildi.

NHS yetkilileri, artan vakalar nedeniyle uygun kişilerin Covid-19 ve grip aşılarını en kısa sürede yaptırması tavsiyesinde bulundu.

"ARTAN GRİP RAKAMLARI, TWINDEMIC KORKULARIMIZIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

NHS Ulusal Tıp Direktörü Profesör Sir Stephen Powis, grip vakalarındaki artışa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Ne yazık ki bu son grip verileri, vakaların sadece bir ayda 7 kat artması ve Covid-19'un devam eden etkisinin sağlık personelini sert şekilde vurmasıyla 'twindemic' (Covid-19 ve grip salgınının aynı anda yaşanması) korkularımızın gerçekleştiğini gösteriyor."

Hastalanan NHS personelinin sayısı, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556'dan 63 bin 296'ya yükseldi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
SAĞLIK Yılbaşı sofrasında yediklerinize dikkat!
Bursa'da kuduz aşısı uyarısı! Veterinerler kuduz tehdidine karşı savunmasız olduklarını iddia etti
SAĞLIK Bursa'da kuduz aşısı uyarısı!
SMA'lı Hafize Arya bebeğin tedavisi için 2 ayı kaldı
SAĞLIK SMA'lı Hafize Arya bebeğin tedavisi için 2 ayı kaldı
Son dakika: Meksika’da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti - Haberler
SAĞLIK Yarasa tarafından ısırılan çocuk öldü
Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak mümkün mü?
SAĞLIK Kronik mutsuzluğun 7 göstergesi! Mutsuzluğu aşmak ...
Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen miktara dikkat!
SAĞLIK Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen ...
Cinsel hayatı canlandırmanın en etkili yolu: Libidonuzu 5 adımda yükseltin! - Cinsel sağlık haberleri
SAĞLIK Libidonuzu 5 adımda yükseltin!
Kış aylarının vazgeçilmezi! Uzmanlar tavsiye ediyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düşürüyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Uzmanlar öneriyor: Hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü ...
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ...
Doktor yolunu unutturan şifa! Uzmanlar öneriyor: Kanserle savaşıyor, öksürüğü şıp diye kesiyor, bağırsakları tertemiz yapıyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Öksürüğü kesiyor, bağırsakları temizliyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.