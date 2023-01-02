İngiltere'de hastanelerin acil servisleri için kriz uyarısı: 'Her hafta yüzlerce hasta ölüyor'

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İngiltere'de hastanelerin acil tıp hizmetlerinden sorumlu kuruluş, bazı acil servislerde "tam bir kriz" yaşandığını ve gecikmeler nedeniyle her hafta "300-500 hastanın" yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kısmen kış mevsimiyle bağlantılı grip ve Covid gibi hastalıklardaki tırmanışın etkisiyle İngiltere'de hastanelere başvuranların sayısında son haftalarda çok büyük artış gözleniyor.

Acil tıp eğitimi ve hizmet standartlarını denetleyen bağımsız kuruluş Kraliyet Acil Tıp Koleji (Royal College of Emergency Medicine), Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS), acil servislerdeki bekleme süreleri bakımından, tarihinin en kötü kışını yaşadığını duyurdu.

Son günlerde bazı hastanelerde "olağanüstü durum" ilan edildi. Bu, hastanenin, aşırı talep nedeniyle normal işleyişini sürdürememesi anlamına geliyor.

Bazı başka hastaneler, hastalarına, "ölümcül bir durumları yoksa" acile gelmemelerini tavsiye etti.

Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson BBC'ye verdiği mülakatta, hastaların acil servislerdeki bekleme sürelerinin "dehşet verici" olduğunu, 4 gün bekleyen bile duyduğunu söyledi.

Higginson, "Acil servisler gerçekten zor durumda ve bazıları şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" diye konuştu.

Doktor Higginson, "Kalp krizi ya da inme yaşayan birine ambulans gelemiyorsa, bazı hastaların bundan zarar göreceği ve yaşamlarını yitirebilecekleri ortada. Ayrıca, zayıf, yaşlı ve en hassas durumdaki hastalara, koridorlara konan sedyelerde müdahale etmeye çalıştığımızda, onlara en iyi hizmeti veremeyeceğimiz de açık" dedi.

Politikacıları acil servisleri ve aile hekimliklerini ziyaret ederek sistemin yüz yüze olduğu problemleri birinci elden deneyimlemeye çağıran Higginson, sağlık çalışanlarının ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak bunun uzun vadeli bir sorun olduğunu ve sağlık sektörüne desteklemek için yatırım gerektiğini de söyledi.

'Her hafta 300-500 hasta, geç müdahale nedeniyle ölüyor'

Kraliyet Acil Tıp Koleji'nin Başkanı Doktor Adrian Boyle da dün bir açıklama yaparak, acil tıp hizmetlerindeki gecikmeler yüzünden her hafta 300 ila 500 hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dr Boyle, Covid nedeniyle geçtiğimiz yıllarda uygulanan kapatma önlemlerinin toplum genelinde bağışıklığın düşmesine yol açtığını ve bu yüzden hastaneye yatışların rekor düzeylere çıktığını anlattı:

"Şu anda ölümlerde yaşanan artışlarla hastaneye yatış için bekleme sürelerinin uzunluğu arasında bir bağ var ve acil bakım ve müdahaledeki gecikmeler ve sorunlar yüzünden her hafta 300 ila 500 kişinin yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz."

Buna karşılık Birleşik Krallık'ta NHS yetkilisi Chris Hopson, ölümlerdeki yükselme konusunda "veriler iyice incelenmeden acele sonuca varmamak" gerektiğini söyledi.

Kasım ayı verilerine göre İngiltere'deki acil servislere başvuran 37 bin kişi hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Oysa bir yıl önce aynı dönemde acil serviste 12 saatten fazla bekleyen hasta sayısı 10 bin civarındaydı.

Hopson, sağlık hizmetlerinin şu anda "ciddi bir baskı altında" olduğunu ve hastaların bu yüzden daha uzun süreler beklemek zorunda kalıyor olabileceğini kabul etti.

İngiltere NHS yetkilisi Hopson bunun bir çok farklı nedenden kaynaklandığını söylüyor ve bunları şöyle sıralıyor:

Son altı hafta içinde acil servislere başvuranların sayısında yüzde 18 artış olması,

Covid hastalarının sayısının bir kaç hafta öncesine göre birden iki misline çıkarak 9500'lere fırlaması,

Grip başvurularının sayısının bir ay öncesine göre 520'den 3750'lere çıkması,

Taburcu edilmesi gerekirken edilemeyen (sosyal bakım hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle) hastaların sayısının 12 bini bulması,

Nüfus artışı ve kötüleşen yaşam koşulları.

Hopson bu etkenlerin bir araya gelmesi sonucu, İngiltere'de toplam 100 bin olan hastane yatağı kapasitesinin 25 bininin grip, Covid hastaları ile taburcu olması gerekirken edilemeyen hastalar tarafından işgal edildiğini söyledi.

Bütün bunlara ek olarak Covid nedeniyle şu anda 9500 sağlık çalışanının hastalık izninde olduğunu da ekledi.

Sağlık sektöründe 133 bin kadro açığı var

NHS'in içindeki bölgesel idareleri temsil eden yapılanmanın geçici başkanı Saffron Cordery de, sistemin şu anda karşı karşıya bulunduğu krizin, koronavirüs pandemisinin ilk dönemiyle aynı boyutlarda olduğunu söyledi.

Cordery de krizin, uzun ameliyat bekleme listeleri, yorgun iş gücü, aşırı kadro yetersizliği, yatırım ihtiyacı ve devam eden Covid ve grip salgınlarının toplam etkisiyle oluştuğunu düşünüyor.

Saffron Cordery'ye göre şu anda Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde 133 bin boş kadro yani büyük bir personel açığı var.

Sağlık çalışanlarının grevleri devam ediyor

Bu arada sağlık sektöründe ambulans personeli ve hemşirelerin ayrı ayrı toplum sözleşme anlaşmazlıkları neticesinde başlattıkları grevler bu ay da devam edecek.

O zamana kadar masaya işveren hükümet tarafından yeni teklif gelmezse Hemşireler 18 ve 19, ambulans çalışanları ise İngiltere'nin bazı bölgelerinde 11 ve 23 Ocak tarihlerinde grev yapacak.

Hükümet sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu zorlukları gördüğünü ve önümüzdeki iki yıl içerisinde sağlık ve sosyal hizmet sektörlerine 14,1 milyar sterlin ek fon ayırdığını, ayrıca hastanelerden sosyal hizmet yetersizliği nedeniyle taburcu edilemeyen hastaların işlemlerinin hızlandırılabilmesi için ekstra 500 milyon sterlin harcanacağını söylüyor.