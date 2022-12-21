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İngiltere'de hemşirelerden sonra ambulans çalışanları da grevde: 'Çok sarhoş olmayın, sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın'

İngiltere ve Galler'de on binlerce ambulans çalışanı ücret artışı talebiyle greve gitti. Dün de zam talepleri kabul edilmeyen hemşireler 12 saatliğine iş bırakmıştı.

İngiltere'de hemşirelerden sonra ambulans çalışanları da grevde: 'Çok sarhoş olmayın, sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın'
BBC TÜRKÇE

İngiltere ve Galler'de on binlerce ambulans çalışanı ücret artışı talebiyle greve gitti. Dün de zam talepleri kabul edilmeyen hemşireler 12 saatliğine iş bırakmıştı.

Sağlık personeli açığını kapamak için 750 asker görevlendirilirken, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis hastaneler üzerindeki baskının artmaması için halka "Çok içip kör-kütük sarhoş olmamaları" çağrısını yaptı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu yetkili Stephen Segasby de hayati tehlike arz etmeyen durumlarda acil servisin aranmamasını tavsiye ederek "Sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın" dedi.

NHS yetkilileri ambulansların kalp krizi ve inme gibi vakalarda hizmet vermeye devam edeceğini söylüyor.

Paramadikler dahil ambulans çalışanlarının grevi, 5 gün içinde ikinci kez greve çıkan hemşireleriniş bırakma eylemini izliyor.

Son 106 yıl içinde ilk kez greve çıkan hemşirelerin, bir anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta ve gelecek ay da greve gitmesi planlanıyor.

Hükümet ücretlerde yaklaşık yüzde 4'lük bir artış önermişti. Sendikalar ise enflasyon oranında zam talep ediyor.

Ülkede Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 10,7.

Greve sağlık sektöründe örgütlü üç sendika katılıyor. Sağlık Bakanı Steve Barclay sendikaların "hastalara zarar vermek için bilinçli bir tercih yaptığını" öne sürdü.

GMB sendikasından bir yetkili, Barclay'in bu sözleriyle NHS çalışanlarına "hakaret ettiğini" söyledi.

Asker PA Media
Personel açığını kapatmak için askerler görevlendirdi. Dün bazı ambulansları askerlerin kullandığı görüldü.

YouGov anketine göre: Kamuoyu grevleri destekliyor

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un yeni anketi halkın büyük bölümünün hemşire ve ambulans çalışanlarının grevine destek verdiğine işaret ediyor.

Ankete katılanların yüzde 66'sı hemşirelerin eylemini desteklediğini söyledi.

Ambulans çalışanlarının grevinde ise destek oranı yüzde 63.

Ağır bir ekonomik krizin yaşandığı ve geçim sıkıntısının arttığı ülkede, metro ve demiryolu çalışanları Noel (25 Aralık) öncesinde başlattıkları grevleri Noel sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

Sendika yetkilileri halkın öfkesini çalışanlara değil, onlara enflasyonun altında zam öneren hükümete yöneltmesi gerektiğini söylüyor.

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