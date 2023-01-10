İngiltere'de hükümet grev sırasında asgari hizmet zorunluluğunu öngören yasa tasarısını Parlamento'ya sunuyor

İngiltere'de hükümet, grevler sırasında kamu hizmetlerinin belirli bir seviyede tutulmasını öngören ve bazı işçilere çalışma zorunluluğu getiren yasa tasarısını bugün Parlamento'ya sunacak.

Tasarıya göre, bazı sendika üyelerinin grev sırasında çalışmaya devam etmeleri gerekecek.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yeni mevzuatın halkı korumak için gerekli" denildi.

Sendikalar Kongresi (TUC) Genel Sekreteri Paul Nowak ise tasarı için "grev hakkına saldırı" dedi.

Sendikalar yasa teklifinin Parlamento'dan geçmesi halinde dava açacaklarını açıkladı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de hükmetin planlarının "işe yaramayacağını" vurguluyor.

Artan hayat pahalılığı karşısında kamuda birçok sektörde çalışanlar ücret artışı talebiyle bir süredir belirli günlerde greve çıkıyor.

Hükümet ve sağlık hizmetleri sendikaları arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması üzerine GMB sendikasına üye ambulans çalışanları Çarşamba günü greve gitmeye hazırlanıyor.

Muhafazakâr Parti hükümeti, toplu taşımada grevler sırasında asgari düzeyde hizmet verilmesi zorunluluğu getiren bir yasa tasarısını Ekim ayında Parlamento'ya sundu.

Hükümet şimdi bu zorunluluğu sağlık, eğitim, itfaiye, sınır güvenliği ve nükleer sektörde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalışıyor.

Grevler sırasında asgari hizmeti sağlayacak asgari personel seviyeleri henüz açıklanmadı; ancak işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü belirten bir "çalışma bildirimi" ilan edebilecekler.

Bildirimde adı geçen çalışanlar daha sonra greve gitmeleri halinde haksız işten çıkarılmaya karşı korunma haklarını kaybedeceklerdir.

Her sektör için asgari seviyelerin ne olacağına ilişkin istişarelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Tasarıya tepkiler

Tasarıyı Avam Kamarası'nda İş Dünyası Bakanı Grant Shapps sunacak. Shapps, "Özellikle sağlık hizmetleri gibi alanlarda halkın grev günlerinde bile bekleyebilecekleri asgari bir güvenli seviye olmalı" dedi.

Hükümet, önerilen tasarının diğer modern Avrupa ülkelerindeki mevcut yasalara benzer olduğunu savundu.

İşçi Partisi Çalışma ve Emeklilik Sözcüsü Jonathan Ashworth, anlaşmazlıkların ancak müzakerelerle çözülebileceğini ve asgari hizmet şartına sahip diğer ülkelerde bu önlemlerin "hiçbir işe yaramadığını" söyledi.

Ashworth, mevcut hayat pahalılığından hükümeti sorumlu tuttu.

Milletvekilleri tasarıyı önümüzdeki hafta yapılacak ikinci oturumda tartışacak.

Yasa tasarısı, Muhafazakarların çoğunluğa sahip olduğu Avam Kamarası'nda onaylanırsa Lordlar Kamarası'nda görüşülecek.